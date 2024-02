Ciné-Goûter: La course au miel (Rex) Brive-la-Gaillarde, samedi 9 mars 2024.

Ciné-Goûter: La course au miel (Rex) Brive-la-Gaillarde Corrèze

Un papa ours et son ourson Teddy partent à la recherche de miel pour préparer un gâteau d’anniversaire. Ne trouvant rien aux alentours, Teddy convainc papa ours de partir à la recherche de l’Eldorado, un lieu magique qui abriterait une source inépuisable de miel.

Le mercredi 6 mars et le samedi 9 mars à 16h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 16:00:00

fin : 2024-03-09 17:00:00

3 Boulevard Koenig

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Ciné-Goûter: La course au miel (Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2024-02-13 par Brive Tourisme