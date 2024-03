Ciné-Goûter Kung Fu Panda 4 Bischwiller, mercredi 24 avril 2024.

Après trois aventures dans lesquelles le guerrier dragon Po a combattu les maîtres du mal les plus redoutables, le destin va de nouveau frapper à sa porte pour … l’inviter à enfin se reposer. Plus précisément, pour être nommé chef spirituel de la vallée de la Paix. Il doit donc rapidement trouver et entraîner un nouveau guerrier dragon. Mais c’était sans compter sur l’apparition d’une sorcière, Caméléone, une lézarde minuscule qui peut se métamorphoser en n’importe quelle créature.

Réalisateurs Mike Mitchell (V) et Stephanie Stine.

Avec les voix de Manu Payet et Pierre Arditi.

Durée 1h34

Genre Animation, comédie, famille Dès 6 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 15:00:00

fin : 2024-04-24 16:34:00

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est billetterie@mac-bischwiller.fr

