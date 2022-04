Ciné-Goûter « Jeûne d’été » / « À cœur perdu » Institut des Cultures d’Islam Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 14 mai 2022

de 16h00 à 17h30

gratuit

Projection de deux films jeune public sur l’importance des liens familiaux et d’amitié, au-delà des différences culturelles. « À cœur perdu », film de Sarah Saidan, France, 2022, 0h15, VF « Jeûne d’été », film d’Abdenoure Ziane, France, 2020, 0h25, VF Les deux films soulignent l’importance des liens familiaux et d’amitié, au-delà des différences culturelles. À cœur perdu relate, en dessin d’animation, le cheminement d’un père de famille iranien récemment arrivé en France et à la recherche de son cœur, mystérieusement disparu… Le court-métrage Jeûne d’été capture quant à lui le quotidien de Kader, adolescent de confession musulmane qui tente de jeûner pour le Ramadan avec le soutien de son ami Rudy. Sarah Saidan est une réalisatrice de films d’animation franco-iranienne. Abdenoure Ziane est réalisateur. « Jeûne d’été » est son deuxième court métrage. Institut des Cultures d’Islam 19, rue Léon 75018 Paris Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/cine-gouter-jeune-dete-a-coeur-perdu/ 01 53 09 99 84 accueil@ici.paris https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/cine-gouter-jeune-dete-a-coeur-perdu/

© Jeune d’été

