Ciné-goûter Garlin, 28 décembre 2022, Garlin . Ciné-goûter 13, cours de la république Cinéma Garlin Pyrénées-Atlantiques Cinéma 13, cours de la république

2022-12-28 – 2022-12-28

Cinéma 13, cours de la république

Garlin

Pyrénées-Atlantiques EUR 4 4 Projection du film d’animation « Ernest et Célestine : le voyage en Charabie » suivie d’un goûter à l’issue de la séance.

A partir de 4 ans.

Durée : 1h19. +33 5 59 04 94 05 Ciné Garlin Ernest et célestine

