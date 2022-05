Ciné-goûter exceptionnel : DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET La Réole La Réole Catégories d’évènement: Gironde

La Réole

Ciné-goûter exceptionnel : DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET La Réole, 21 mai 2022, La Réole. Ciné-goûter exceptionnel : DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET Place de la libération Cinéma Rex La Réole

2022-05-21 15:00:00 – 2022-05-21 Place de la libération Cinéma Rex

La Réole Gironde La Réole 6.5 6.5 EUR Ciné-goûter autour de l’espace avec la diffusion d’un documentaire consacré à Thomas Pesquet.

Revivez aux côtés 6 mois de mission en apesanteur à 400 km d’altitude, depuis la préparation au centre d’entraînement de la NASA à Houston jusqu’aux sorties extra véhiculaires dans le vide cosmique. En complément du film, 5 courts-métrages sur l’espace d’une durée moyenne d’1h :

– Johnny Express de Woo Kyungmin (5’20)

– Voyage dans la lune de Georges Méliès (12’46)

– Le Goût framboise de David Noblet (17’06)

– Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (15’30)

– Sidéral de Carlos Segundo (15’19) Ciné-goûter autour de l’espace avec la diffusion d’un documentaire consacré à Thomas Pesquet.

Revivez aux côtés 6 mois de mission en apesanteur à 400 km d’altitude, depuis la préparation au centre d’entraînement de la NASA à Houston jusqu’aux sorties extra véhiculaires dans le vide cosmique. En complément du film, 5 courts-métrages sur l’espace d’une durée moyenne d’1h :

– Johnny Express de Woo Kyungmin (5’20)

– Voyage dans la lune de Georges Méliès (12’46)

– Le Goût framboise de David Noblet (17’06)

– Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (15’30)

– Sidéral de Carlos Segundo (15’19) +33 5 56 61 25 43 Ciné-goûter autour de l’espace avec la diffusion d’un documentaire consacré à Thomas Pesquet.

Revivez aux côtés 6 mois de mission en apesanteur à 400 km d’altitude, depuis la préparation au centre d’entraînement de la NASA à Houston jusqu’aux sorties extra véhiculaires dans le vide cosmique. En complément du film, 5 courts-métrages sur l’espace d’une durée moyenne d’1h :

– Johnny Express de Woo Kyungmin (5’20)

– Voyage dans la lune de Georges Méliès (12’46)

– Le Goût framboise de David Noblet (17’06)

– Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (15’30)

– Sidéral de Carlos Segundo (15’19) Cinéma Rex La Réole

Place de la libération Cinéma Rex La Réole

dernière mise à jour : 2022-05-04 par OT de l’Entre-deux-Mers

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Réole Autres Lieu La Réole Adresse Place de la libération Cinéma Rex Ville La Réole lieuville Place de la libération Cinéma Rex La Réole Departement Gironde

La Réole La Réole Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-reole/

Ciné-goûter exceptionnel : DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET La Réole 2022-05-21 was last modified: by Ciné-goûter exceptionnel : DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET La Réole La Réole 21 mai 2022 Gironde La Réole

La Réole Gironde