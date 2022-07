Ciné-goûter en famille : risques naturels littoraux Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Dans le cadre de l'exposition temporaire « Rivages en mouvement » présentée à Asporotsttipi la Maison de la Corniche basque, le mercredi 2 novembre aura lieu un ciné-goûter consacré aux risques littoraux. Cette animation destinée aux familles (enfants, jeunes, parents, grand- parents) permettra d'aborder façon ludique les questionnements liés au sujet de l'adaptation au changement climatique sur notre littoral. Le jeu est accessible à tous le monde à partir de +/- 8 ans dans lequel vous allez adosser le rôle d'un habitant, usager ou maire de commune littorale pour bien gérer ensemble l'avenir de son territoire.

+33 5 59 74 16 18

C.P.I.E. Littoral Basque

Rue d'Armatonde Larretxea Hendaye

