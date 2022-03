Ciné-goûter en famille : nature gourmande et teintures végétales Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Ciné-goûter en famille : nature gourmande et teintures végétales Hendaye, 20 avril 2022, Hendaye.

Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche

2022-04-20

Enfants, parents, grands parents, cette animation ludique est faîte pour vous ! L'herboriste Marie Baudoin propose une exploration gourmande et sensible autour des plantes. Suite à la projection d'un court-métrage sur les plantes, elle nous initie à la fabrication d'un sirop à base de plantes collectées sur la Corniche basque, à déguster pour le goûter. Pour faire honneur à cette cuisine au naturel, elle nous montre comment créer une oeuvre-nappe collective à partir de la technique d'empreinte de feuilles martelées. Cette technique japonaise révèle l'empreinte, le fantôme des feuilles sur le tissu. Elle permet de se réapproprier son environnement et d'explorer les teintures végétales locales. Cette nappe créative servira pour le goûter partagé.

