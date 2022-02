Ciné Goûter « En attendant la neige » Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze Catégories d’évènement: Bagnols-sur-Cèze

Ciné Goûter « En attendant la neige » Rue du Casino Cinema Le Casino Bagnols-sur-Cèze

2022-02-21 14:15:00 – 17:00:00

Bagnols-sur-Cèze Gard EUR 4 4 5 petits films qui vont amener les enfants dans des univers différents.

– Synopsis

– Le tigre sans rayures

– Le refuge de l’écureuil

– Ticket gagnant

– Première neige

+33 4 66 50 50 54

