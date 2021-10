Caen Caen Caen, Calvados Ciné-goûter du dimanche “Spider-man : New Generation” Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Ciné-goûter du dimanche "Spider-man : New Generation" 2021-10-24 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-24 17:30:00 17:30:00 MJC du Chemin-vert – Le Sillon 1 rue d'Isigny
Caen Calvados

Caen Calvados Les Cinés-goûters du Dimanche font leur grand retour avec le film d’animation “Spider-man : New Generation” !

Le Ciné-goûter est le rendez-vous de partage idéal pour les parents et leurs enfants pour commencer les vacances en beauté ! Après la séance, un goûter et des animations sont proposés aux enfants.

Le film :

Mordu par une araignée radioactive dans le métro, l’adolescent de Brooklyn, Miles Morales, développe des pouvoirs mystérieux qui le transforment en Spider-Man. Lorsqu’il rencontre Peter Parker, il découvre rapidement qu’il n’est pas le seul avec ces talents spéciaux. Maintenant, il doit utiliser ses nouveaux pouvoirs pour combattre un gangster qui peut ouvrir des portails vers d’autres univers et ramener plusieurs autres versions de Spider-Man dans notre monde.

