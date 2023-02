Ciné goûter ” Dounia et la princesse d’Alep “au Cinéma Rex Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat OT de St Léonard de Noblat Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Haute-Vienne Boulevard Barbusse Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à 15h au cinéma Rex. 4€/pers. Rens./Résa. : 07 78 82 31 04 ou www.cinemasaintleonard.fr Dans le cadre du Festival “L’Ecran enchanté”, ciné goûter avec Dounia et la princesse d’Alep. Boulevard Barbusse Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

