2022-12-24 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-24 Merlines

Corrèze Merlines Corrèze Merlines A 15h à la salle des fêtes

Entrée gratuite Le Comité des Fêtes de Merlines organise un ciné goûter avec film d’animation » Le Petit Nicolas, qu’est-ce qu’on attend pour être heureux? ». Merlines Merlines

