Ciné-goûter de Noël :  »Le Noël du petit lièvre brun » Gourdon

Gourdon Lot Gourdon 4 EUR 4 L’histoire : »À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront au rendez- vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! Quatre contes de Noël pour apprendre à partager en toute amitié ! » France/Canada/Australie/Suisse 2021. Un programme de quatre courts-métrages de Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin, Isabelle Favez et Jo Boag. Durée : 43 min L’histoire : »À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront au rendez- vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! Quatre contes de Noël pour apprendre à partager en toute amitié ! » ©Allociné

