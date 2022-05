Ciné goûter dans le cadre des journées départementales des familles Garlin, 22 mai 2022, Garlin.

EUR 2 Zébulon le dragon et les médecins volants.

Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie. Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis dans une nouvelle aventure !

Suivi du goûter offert à 16h

Dès 3 ans

+33 5 59 04 94 05

Tourisme Nord Béarn Madiran

