Ciné-goûter : Courts métrages Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, 19 février 2022, Jerusalem.

Ciné-goûter : Courts métrages

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, le samedi 19 février à 14:30

Samedi 19 février **Ciné-goûter** **Courts métrages : Oeil pour Oeil, Mido et les instrumentaux, Vanille et Um Presente Especial.** Projection suivie d’un goûter et d’un temps d’activités De 14h30 à 17h à l’Institut français de Jérusalem – Chateaubriand السبت ١٩ شباط **تذوق السينما** **أفلام قصيرة: العين بالعين ، ميدو والآلات الموسيقية ، فانيل وهدية مميزة.** من الساعة ٢:٣٠ ظهراً حتى ٥ مساءً في المعهد الفرنسي في القدس – شاتوبريون Saturday 19 February **Cinema & snack** **Short films : Oeil pour Oeil, Mido et les instrumentaux, Vanille et Um Presente Especial.** Screening followed by a snack and an activity time From 2:30 pm until 5pm at the French Institute of Jerusalem – Chateaubriand

40 NIL | -20% sur le deuxième enfant

Oeil pour Oeil | Mido et les instrumentaux | Vanille | Um Presente Especial.

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem, 23 Salah Eddin street Jerusalem



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T14:30:00 2022-02-19T17:00:00