Dans le cadre du Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain. Synopsis : Rollo Treadway est un jeune milliardaire oisif, insouciant et paresseux, qui n’a jamais eu à travailler. À la suite d’un étrange concours de circonstances, il est abandonné sur un navire croisière à la dérive sur l’océan Pacifique, le Navigator, en compagnie de Patsy, la fille qu’il voudrait épouser. Nos deux jeunes gens parviendront-ils à survivre, seuls sur un bateau et sans l’aide de domestiques ? L’évènement est accessible aux enfants dès 6 ans. Goûter bio offert par la mairie à l’issue de la séance # Tarif unique : 4 € Dans le cadre du Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain Cinéma Jean Marais 2 rue des écoles Aucamville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T17:00:00

