Ciné-Goûter Bénodet, 9 février 2022, Bénodet.

Ciné-Goûter Bénodet

2022-02-09 – 2022-02-09

Bénodet Finistère Bénodet

Précédé des courts-métrages : « Kiko et les animaux » et « Ton français est parfait ». Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !

+33 2 98 64 88 64

