Maine-et-Loire

2022-04-13 – 2022-04-13 Bibliothèque Beaufort-en-Vallée

Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire Chaque premier mercredi des vacances scolaires, les enfants sont invités à la bibliothèque pour découvrir un film ou une sélection de courts métrages.

Au programme : une rencontre avec une petite fille et son ami… crocodile ! La projection sera suivie d’un atelier créatif permettant d’explorer un thème lié au film – les enfants repartiront avec leur création !

Enfants à partir de 4 ans

Détails Catégories d'évènement: Beaufort-en-Anjou, Maine-et-Loire
Lieu Beaufort-en-Anjou
Adresse Bibliothèque Beaufort-en-Vallée
Ville Beaufort-en-Anjou

