Ciné-goûter à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Ciné-goûter à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle, 9 février 2022, Villeneuve-d'Ascq. Ciné-goûter à la médiathèque

Médiathèque Till l’Espiègle, le mercredi 9 février à 14:30

**Mercredi 9 février à 14h30**, viens découvrir plusieurs **dessins animés** avant de prendre un **petit goûter** à la **médiathèque** ! **Infos** * **À partir de 3 ans** * **Gratuit – Réservation conseillée au 03 20 61 73 00**

Gratuit – réservation conseillée au 03 20 61 73 00

Mercredi 9 février à 14h30, viens découvrir plusieurs dessins animés avant de prendre un petit goûter à la médiathèque ! Gratuit sur réservation. Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T14:30:00 2022-02-09T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Médiathèque Till l'Espiègle Adresse 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Médiathèque Till l'Espiègle Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Médiathèque Till l'Espiègle Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/