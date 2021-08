Paris Institut des Cultures d'Islam île de France, Paris Ciné-goûter « À la découverte du film d’animation iranien » Institut des Cultures d’Islam Paris Catégories d’évènement: île de France

Ciné-goûter « À la découverte du film d’animation iranien » Institut des Cultures d’Islam, 12 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 12 février 2022

de 15h30 à 16h05

gratuit

Cette séance de trois court-métrages résonne avec les thématiques abordées dans l’exposition Puisque tout passe. Films à partir de 10 ans

—

« Beach Flags », film de Sarah Saidan, France, 2014, 0h14, VF

« Le jeune homme et le tailleur roublard », film de Rashin Kheyrieh, Iran, 2009, 0h09, VOSTFR « De l’ombre à la lumière », film de Nazanin Sobhan Sarbandi, Iran, 2016, 0h12, sans dialogue Cette séance de trois court-métrages résonne avec les thématiques abordées dans l’exposition Puisque tout passe. On y croise une jeune nageuse iranienne rêvant d’Australie, un tailleur roublard inspiré par la poésie de Rumi, et une ombre facétieuse qui n’obéit pas à son propriétaire. Dans des styles variés et parfaitement maîtrisés, ces films témoignent de la créativité du cinéma d’animation iranien. Réalisatrice iranienne de films d’animation, Sarah Saidan réalise Beach Flags en 2013 après son arrivée en France en 2009. Rashin Kheyrieh est une artiste iranienne, à la fois peintre, illustratrice et autrice de films d’animation. Nazanin Sobhan Sarbandi est une scénariste, dessinatrice et illustratrice iranienne, spécialisée dans la réalisation de films d’animation. Spectacles -> Projection Institut des Cultures d’Islam 19 rue Léon Paris 75018

