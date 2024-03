CINÉ-GOUTER À FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Le Renaissance Fontenay-le-Comte, jeudi 7 mars 2024.

CINÉ-GOUTER À FONTENAY-LE-COMTE Cinéma Le Renaissance Fontenay-le-Comte Vendée

Le Ciné-Goûter, c’est une séance de Cinéma spécialement adaptée aux jeunes enfants (à partir de 3-4 ans) c’est une séance courte, le son n’est pas trop fort … et on y mange bien !

► Cinq films faits de dessins, de papier, de peluche, pour se raconter des histoires imaginaires, pour sécher ses larmes entouré d’amis, pour aimer l’école… et même la soupe !

► Tarif unique 5€

Inscriptions directement auprès du Cinéma Le Renaissance.

gouter offert aux enfants en partenariat avec la Biocoop Au Pays Bio. .

Début : 2024-03-07 16:00:00

fin : 2024-03-07

Cinéma Le Renaissance 8 rue de l’Ancien Hôpital

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

