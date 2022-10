CINÉ-GOUTER À FONTENAY-LE-COMTE Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

2022-10-27

Vende CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LÀ – 56 min

De Fabrice Luang-Vija et Emilie Pigeard ► Des matous facétieux et attendrissants !

De la ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en passant par une course au loup et une pêche extraordinaire, ces quatre fables concoctées par Fabrice Luang-Vija sont un régal drôlatique et lyrique. Miaou !! ———————-

Inscriptions directement auprès du Cinéma Le Renaissance.

———————

Projection suivie d'un goûter 100% bio offert aux enfants par le cinéma en partenariat avec l'épicerie AU PAYS BIO de Fontenay-le-Ccomte. Le Ciné-Goûter, c'est une séance de Cinéma spécialement adaptée aux jeunes enfants (à partir de 3-4 ans) : c'est une séance courte, le son n'est pas trop fort … et on y mange bien !

