Ciné-goûter 5 hectares Pouillon, mardi 6 février 2024.

Ciné-goûter 5 hectares Pouillon Landes

Projection du film 5 hectares. Comédie d’Émilie Deleuze. Avec Lambert Wilson, Marina Hands, Laurent Poitrenaux. Un goûter sera proposé à l’issue de la séance.

Projection du film 5 hectares. Comédie d’Émilie Deleuze. Avec Lambert Wilson, Marina Hands, Laurent Poitrenaux.

Qu’est-ce qui conduit un homme établi à mettre en péril son confort, sa carrière et son couple ? La passion, d’autant plus brûlante qu’elle est tardive, pour cinq hectares de terre limousine. Mais la terre se mérite, surtout quand on vient de la ville.

Un goûter sera proposé à l’issue de la séance. .

Salle de cinéma

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine cinema.imagin40@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 15:00:00

fin : 2024-02-06



L’événement Ciné-goûter 5 hectares Pouillon a été mis à jour le 2024-01-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans