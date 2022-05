Ciné Gourmand Saint-Yrieix-la-Perche Saint-Yrieix-la-Perche Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne Saint-Yrieix-la-Perche Tarifs : 1 film = 5.8€. 2 films = 10 € Buffet = 6 €. Réservation obligatoire. T Le Cinéma Arévi & le lycée professionnel JB Darnet vous proposent un ciné gourmand. Programme de la soirée : nDiffusion du documentaire Les cuisiniers de Treignac . Témoignages, échanges avec le public. Apéritif dinatoire : La cuisine du monde. Diffusion du film La brigade . Tarifs : 1 film = 5.8€. 2 films = 10 € Buffet = 6 €. Réservation obligatoire. T Saint-Yrieix-la-Perche

