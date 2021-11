Ciné Gourmand : Le Chocolat par Chef Jésus La Cité du Vin, 17 novembre 2021, Bordeaux.

Ciné Gourmand : Le Chocolat par Chef Jésus

La Cité du Vin, le mercredi 17 novembre à 19:00

Ces évènements sont des cartes blanches donnée à Chef Jésus Hurtado pour concevoir une soirée dédiée à la gastronomie et au cinéma. Dégustation de mets, de vins et interventions artistiques rendent hommage au film projeté pour le plus grand plaisir de nos papilles. Au programme de cette soirée gourmande, Michèle Hédin, intervenante cinéma, présentera ce long métrage américain réunissant à l’écran deux stars du cinéma français et américain : Juliette Binoche et Johnny Depp. La projection sera suivie d’une dégustation mets et vins signée par le Chef Jésus Hurtado et ponctuée d’interludes artistiques créés à partir du film par le Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine. Avec : Jésus HURTADO, chef cuisinier Michèle HÉDIN, intervenante cinéma Jean Eustache de Pessac Et les interventions artistiques des étudiants du Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine En partenariat avec le Cinéma Jean Eustache, le Groupe Arom, France Bleu Gironde, le Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse Bordeaux Aquitaine

PLEIN TARIF 39 € TARIF ABONNÉ / ÉTUDIANT 31,20 €

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde



2021-11-17T19:00:00 2021-11-17T22:30:00