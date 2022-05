Ciné gourmand : La Fleur du Mal par Chef Jésus La Cité du Vin, 18 mai 2022, Bordeaux.

Ciné gourmand : La Fleur du Mal par Chef Jésus

La Cité du Vin, le mercredi 18 mai à 19:00

Ces évènements sont des cartes blanches donnée à Chef Jésus Hurtado pour concevoir une soirée dédiée à la gastronomie et au cinéma. Dégustations et accords mets et vins ainsi que interventions artistiques rendent hommage au film projeté pour le plus grand plaisir de nos papilles. **Présentation** Au programme de cette soirée gourmande, Michèle Hédin, intervenante cinéma, présentera ce grand classique du cinéma français réunissant à l’écran Benoit Magimel, Nathalie Baye, Mélanie Doutey, Suzanne Flon. La projection sera suivie d’une dégustation mets et vins signés par le Chef Jésus Hurtado et ponctuée d’interludes musicaux créés à partir du film par Julie Läderach, violoncelliste. **Le film** Film français réalisé par Claude Chabrol (2003, couleurs, 1H44, support Blu-ray) Après trois ans d’exil aux États-Unis, François Vasseur retrouve ses proches, des notables bordelais. Dans la grande demeure familiale, il est accueilli par son père, Gérard, un pharmacien coureur de jupons, sa belle-mère, Anne, en pleine campagne pour les élections municipales, et la fille de cette dernière, Michèle, dont il est épris depuis l’enfance. Pour fêter son retour, tante Line, la doyenne, a préparé un repas. Mais un tract anonyme perturbe les retrouvailles. En effet, la famille dissimule des secrets qu’elle ne voudrait pas voir étalés au grand jour. Avec : Benoit Magimel, Nathalie Baye, Mélanie Doutey, Suzanne Flon

PLEIN TARIF 39 € TARIF ABONNÉ / ÉTUDIANT 31,20 €

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T19:00:00 2022-05-18T22:30:00