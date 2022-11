Ciné Givré : Le Voyage au Groenland, film comédie de Sébastien Betbeder

2022-12-30 14:30:00 – 2022-12-30 16:30:00 4.5 EUR « Le Voyage au Groenland », une comédie de Sébastien Betbeder, 2016.

Deux jeunes parisiens décident de rejoindre le père de l’un d’eux qui vit dans une petite communauté inuit du Groenland. Ils découvriront les joies des traditions locales et éprouveront leur amitié. Avec Thomas Blanchard , Thomas Scimeca , François Chattot , Ole Eliassen , Adam Eskildsen , Benedikte Eliassen , Mathias Petersen , Judith Henry et Martin Jensen.

Durée : 98 min.

