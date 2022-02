Ciné-Germoir : Terra Libre Saint-Quentin, 24 février 2022, Saint-Quentin.

Ciné-Germoir : Terra Libre Saint-Quentin

2022-02-24 – 2022-02-24

Saint-Quentin Aisne

Découvrez le documentaire « Terra Libre » réalisé par Gert-Peter Bruch, autour de sa projection du film suivi d’un débat animé par Guillaume Floquet de l’association Le germoir des possibles au CGR de Saint-Quentin.

Forêts, océans, biodiversité, climat : 20 ans après le Sommet de la Terre de Rio, l’espoir est douché. Alors que le compte à rebours commence, voilà que ressurgissent le cacique Raoni et d’autres chefs emblématiques d’Amazonie, entraînant dans leur sillage leurs alliés et la nouvelle garde des sentinelles de la planète. Carnet de bord, enquête, mais aussi panorama historique retraçant plus de 30 ans de lutte, ‘Terra Libre’ met à nu l’inertie, le renoncement et la compromission des gouvernants, devenus complices et parfois même acteurs d’un écocide de masse. Face au risque de notre propre extinction, le sursaut des gardiens de l’Amazonie et leur appel à l’union sacrée pour protéger les générations futures est un espoir et une inspiration pour l’humanité.

Réservations https://www.cgrcinemas.fr/saint-quentin/film/269285/

Découvrez le documentaire « Terra Libre » réalisé par Gert-Peter Bruch, autour de sa projection du film suivi d’un débat animé par Guillaume Floquet de l’association Le germoir des possibles au CGR de Saint-Quentin.

Forêts, océans, biodiversité, climat : 20 ans après le Sommet de la Terre de Rio, l’espoir est douché. Alors que le compte à rebours commence, voilà que ressurgissent le cacique Raoni et d’autres chefs emblématiques d’Amazonie, entraînant dans leur sillage leurs alliés et la nouvelle garde des sentinelles de la planète. Carnet de bord, enquête, mais aussi panorama historique retraçant plus de 30 ans de lutte, ‘Terra Libre’ met à nu l’inertie, le renoncement et la compromission des gouvernants, devenus complices et parfois même acteurs d’un écocide de masse. Face au risque de notre propre extinction, le sursaut des gardiens de l’Amazonie et leur appel à l’union sacrée pour protéger les générations futures est un espoir et une inspiration pour l’humanité.

Réservations https://www.cgrcinemas.fr/saint-quentin/film/269285/

cgr.stquentin@cgrcinema.fr

Découvrez le documentaire « Terra Libre » réalisé par Gert-Peter Bruch, autour de sa projection du film suivi d’un débat animé par Guillaume Floquet de l’association Le germoir des possibles au CGR de Saint-Quentin.

Forêts, océans, biodiversité, climat : 20 ans après le Sommet de la Terre de Rio, l’espoir est douché. Alors que le compte à rebours commence, voilà que ressurgissent le cacique Raoni et d’autres chefs emblématiques d’Amazonie, entraînant dans leur sillage leurs alliés et la nouvelle garde des sentinelles de la planète. Carnet de bord, enquête, mais aussi panorama historique retraçant plus de 30 ans de lutte, ‘Terra Libre’ met à nu l’inertie, le renoncement et la compromission des gouvernants, devenus complices et parfois même acteurs d’un écocide de masse. Face au risque de notre propre extinction, le sursaut des gardiens de l’Amazonie et leur appel à l’union sacrée pour protéger les générations futures est un espoir et une inspiration pour l’humanité.

Réservations https://www.cgrcinemas.fr/saint-quentin/film/269285/

CGR

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-01-13 par