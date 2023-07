Journées de sensibilisation à la mémoire filmique de Saint-Vallier et alentours Ciné Galaure Saint-Vallier, 3 août 2023, Saint-Vallier.

Journées de sensibilisation à la mémoire filmique de Saint-Vallier et alentours Jeudi 3 août, 14h00 Ciné Galaure

L’équipe d’Ofnibus reprend la route pour poursuivre à sensibiliser habitants et vacanciers à l’intérêt de la mémoire filmique de la Drôme pendant l’été 2023.

Nous vous accueillons au Ciné-Galaure le jeudi 3 août de 14h à 18h pour vous présenter des images du siècle passé numérisées en résidence 2022 et prendre le temps de visionner vos films et vous conseiller sur leur intérêt patrimonial et les solutions de numérisation et conservation dans votre département.

Venez nombreux !

Ciné Galaure 2 rue des Malles, 26240 Saint-Vallier-sur-Rhône Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04.75.23.07.26 http://www.cinegalaure.fr Cinéma pour tous et Art et Essai – Jeune Public / Recherche et Découverte Au Ciné Galaure, le hall d’entrée, les salles et les sanitaires sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. De plus, dans chacune des deux salles, des emplacements sont réservés aux fauteuils roulants, avec à proximité, des sièges pour la ou les personnes accompagnant les spectateurs en fauteuils roulants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T14:00:00+02:00 – 2023-08-03T18:00:00+02:00

2023-08-03T14:00:00+02:00 – 2023-08-03T18:00:00+02:00

© OFNIBUS