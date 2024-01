Ciné frimousse Médiathèque communautaire Parthenay, samedi 17 février 2024.

Ciné frimousse Médiathèque communautaire Parthenay Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 15:30:00

fin : 2024-02-17

Offrez-vous un temps de partage en famille le samedi après-midi ! Installez-vous confortablement pour regarder des courts métrages d’animation de tous les pays. C’est parti !

Les samedis 17 et 24 février et samedis 13 et 20 avril.

Médiathèque communautaire 6 Place Georges Picard

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr



