Ciné food du mardi « La Belle et le Clochard » La Grande École Le Havre, jeudi 15 février 2024.

Ciné food du mardi « La Belle et le Clochard » La Grande École Le Havre Seine-Maritime

Vendredi

RDV dans le cabaret de la Grande Ecole pour une petite séance cinéma.

La cabaret c’est une salle digne d’un cinéma une jolie moquette, des fauteuils cocooning, un écran géant… et le Petit plus ? Ta formule comprend un verre, une demi pizza et quelques gourmandises à grignoter !

Programme

Mardi 20 février La Belle et le Clochard (le film)

Cette offre comprend une place pour visionner le film + un verre + une demi pizza à prendre au restaurant après le film

Tout public

Réservation obligatoire, nombre de places limité

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 18:30:00

fin : 2024-03-31

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.com

L’événement Ciné food du mardi « La Belle et le Clochard » Le Havre a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie