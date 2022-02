Ciné-FLE : Charlot Émigrant Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

Ciné-FLE : Charlot Émigrant Cinéma Le Trianon, 24 mars 2022, Romainville. Ciné-FLE : Charlot Émigrant

Cinéma Le Trianon, le jeudi 24 mars à 14:15

Chaplin émigre à New York, mais en arrivant il n’a ni travail ni argent. Lorsqu’il trouve une pièce par terre, il décide d’aller au restaurant. En première partie : projection de films d’ateliers suivi d’une discussion et d’un vote du public Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T14:15:00 2022-03-24T16:15:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville Departement Seine-Saint-Denis

Cinéma Le Trianon Romainville Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romainville/

Ciné-FLE : Charlot Émigrant Cinéma Le Trianon 2022-03-24 was last modified: by Ciné-FLE : Charlot Émigrant Cinéma Le Trianon Cinéma Le Trianon 24 mars 2022 Cinéma Le Trianon Romainville Romainville

Romainville Seine-Saint-Denis