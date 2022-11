Ciné filou « Superasticot » Coutances, 26 novembre 2022, Coutances.

Ciné filou « Superasticot »

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

2022-11-26 15:00:00 – 2022-11-26

Coutances

Manche

Programme de quatre courts-métrages.

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

https://www.lelongcourt.fr/film/368900/

Coutances

