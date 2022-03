Ciné-Filou “Jardins enchantés” Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

Ciné-Filou “Jardins enchantés” Cinéma Le Rexy, 13 mars 2022, Saint-Pierre-en-Auge. Ciné-Filou “Jardins enchantés”

du dimanche 13 mars au dimanche 20 mars à Cinéma Le Rexy

Courts-métrages d’animation français (0h44) Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets… La projection sera suivie d’une animation ou d’une activité à emporter (en fonction de l’évolution des conditions sanitaires). À partir de 3 ans.

4€ Pass vaccinal

Film d’animation jeune public Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T10:30:00 2022-03-13T11:15:00;2022-03-20T10:30:00 2022-03-20T11:15:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Autres Lieu Cinéma Le Rexy Adresse 9 rue de l'Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Ville Saint-Pierre-en-Auge lieuville Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Departement Calvados

Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-en-auge/

Ciné-Filou “Jardins enchantés” Cinéma Le Rexy 2022-03-13 was last modified: by Ciné-Filou “Jardins enchantés” Cinéma Le Rexy Cinéma Le Rexy 13 mars 2022 Cinéma le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge

Saint-Pierre-en-Auge Calvados