du dimanche 12 décembre au dimanche 19 décembre à Cinéma Le Rexy

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit… Un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses rayures… Un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une forêt endormie par le froid… Si les consignes sanitaires le permettent, un atelier déco de Noël suivra la séance.

4€

Film d’animation pour le jeune public à partir de 3 ans Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T10:30:00 2021-12-12T11:30:00;2021-12-19T10:30:00 2021-12-19T11:30:00

