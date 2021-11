Saint-Pierre-en-Auge Cinéma Le Rexy Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Ciné-Filou Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

Ciné-Filou Cinéma Le Rexy, 14 novembre 2021, Saint-Pierre-en-Auge. Ciné-Filou

du dimanche 14 novembre au dimanche 21 novembre à Cinéma Le Rexy

Film de d’animation de 52mn pour les jeunes enfants à partir de 3 ans. La séance sera suivie d’une distribution de livrets de jeu en rapport avec le film.

4€

Film court pour les tout-petits à partir de 3 ans: “La chouette en toque”. Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T10:30:00 2021-11-14T11:30:00;2021-11-21T10:30:00 2021-11-21T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Autres Lieu Cinéma Le Rexy Adresse 9 rue de l'Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Ville Saint-Pierre-en-Auge lieuville Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge