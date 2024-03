Ciné-Fil / Le Jardin des Finzi-Contini Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, jeudi 11 avril 2024.

Ciné-Fil / Le Jardin des Finzi-Contini Ciné-Fil / Le Jardin des Finzi-Contini, rencontre avec la Médiathèque d’Arles Jeudi 11 avril, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T20:30:00+02:00 – 2024-04-11T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-11T20:30:00+02:00 – 2024-04-11T23:00:00+02:00

Jeudi 11 avril à 20h30: Rencontre avec la Médiathèque d’Arles.

Synopsis :

Italie, 1938… Alors que l’idéologie fasciste imprègne insidieusement les mœurs italiennes, les mesures anti-juives se multiplient et les clubs sportifs sont interdits aux membres non aryens. Les Finzi Contini, pilier de l’aristocratie de Ferrare, accueillent des jeunes gens de la petite bourgeoisie sur les courts de tennis dans l’immense parc qui entoure le palazzo familial. C’est ainsi que Giorgio a l’occasion de revoir son amie d’enfance, Micol, son premier et éternel amour.

Réalisation : Vittorio De Sica

Casting : Dominique Sanda, Lino Capolicchio, Helmut Berger

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

Le Méjan Cinéma