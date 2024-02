Ciné-Fil / Affreux, sales et méchants Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, jeudi 14 mars 2024.

Ciné-Fil / Affreux, sales et méchants Ciné-Fil / Affreux, sales et méchants rencontre avec la Médiathèque d’Arles Jeudi 14 mars, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Jeudi 14 mars à 20h30 : Rencontre avec la Médiathèque d’Arles

Au cœur d’un bidonville romain, Giacinto règne en tyran sur toute sa famille. Lui et sa femme, leurs dix enfants, les conjoints, les maîtresses et la grand-mère sont logés sous le même toit, dans un taudis pouilleux. Tous acceptent l’autorité et l’infamie du patriarche, car celui-ci possède un magot d’un million de lires que chacun espère lui voler. Tandis que Giacinto passe ses journées à boire en attendant la recette des larcins quotidiennement perpétrés par les siens, on prépare en cachette son assassinat.

Réalisation : Ettore Scola

Casting : Nino Manfredi, Francesco Anniballi, Maria Bosco

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

