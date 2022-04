Ciné festival : soirée spéciale breakdance ! Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Dans le cadre du [festival Nothing2Looz](https://nothing2looz.com/), en partenariat avec [l’association Break’in School](https://www.breakinschool.com/), le cinéma Véo Grand Central vous propose une soirée spéciale : * **20h** : **Démonstration de Breakdance** avec les danseurs de l’école [Break’in School](https://www.breakinschool.com/) * **21h** : Projection du film documentaire [Allons enfants](https://www.veocinemas.fr/grand-central-colomiers/film/380624/) de Thierry Demaizière et Alban Teurlai **Synopsis** : Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves de quartiers populaires et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire de cette expérience unique en France. T**arif unique** : 6 € (& 4,50 € pour les moins de 14 ans) Horaires ——– 20h **Détails sur le lieu**: Ciné Grand central Allée du Rouergue Ciné Grand central Allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

