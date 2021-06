Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Ciné-Festival : A good man Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Ciné-Festival : A good man Mairie de Colomiers, 17 juin 2021-17 juin 2021, Colomiers. Ciné-Festival : A good man

Mairie de Colomiers, le jeudi 17 juin à 20:00

### **Le jeudi 17 juin à 20h00.** **A GOOD MAN **de Marie-Castille Mention-Schaar avec Noémie Merlant, Soko. Durée : 1h47. Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis plusieurs années. Ils veulent avoir un enfant, mais Aude ne peut pas. Alors Benjamin décide de porter leur enfant. Car Benjamin est un homme trans et peut tomber enceint. **Par la réalisatrice de « Les héritiers » et « Le ciel attendra ».** ![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/d/d/csm_prem_photo-film-a-good-man-ok-1500x852_d6c6848d53.jpg) ### Billetterie en ligne [![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/1/2/csm_billetterie_en_ligne_57ced259c0.png)](https://www.colomiers-central-vad.cotecine.fr/reserver/) **En collaboration avec le festival DIAM** (Festival de films LGBTQI+ de Toulouse et sa région). > En présence de Gwen, homme transgenre, bénévole de l’association DIAM Horaires ——– à 20h00 **Détails sur le lieu**: Cinéma le Central – 43 rue du Centre Cinéma le Central – 43 rue du Centre Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-17T20:00:00 2021-06-17T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Mairie de Colomiers Colomiers