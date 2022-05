Ciné famille “L’Île de Black Mor” Mugron Mugron Catégories d’évènement: Landes

Ciné famille "L'Île de Black Mor"
Mugron, 14 mai 2022
Espace Henri Emmanuelli Avenue Carnot
Mugron Landes
5.2 EUR

Le film d'animation et d'aventure "L'Île de Black Mor" (1h25), adapté dès 8 ans, sera suivi d'un quiz sur les pirates au cinéma et d'une chasse au trésor. Venez déguisés !

