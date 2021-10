Magny-les-Hameaux LE CINOCHE Magny-les-Hameaux, Yvelines Ciné famille – Hors Normes LE CINOCHE Magny-les-Hameaux Catégories d’évènement: Magny-les-Hameaux

Yvelines

Ciné famille – Hors Normes LE CINOCHE, 27 novembre 2021, Magny-les-Hameaux. Ciné famille – Hors Normes

LE CINOCHE, le samedi 27 novembre à 20:30

**Synopsis :** Bruno et Malik vivent depuis vingt ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés ‘d’hyper complexes’. Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. **Durée :** 1h54 **Date de sortie :** 23 octobre 2019 **Réalisateur :** Olivier Nakache, Éric Toledano

4,50€ / 3,50€ / 2,50€

LE CINOCHE vous invite à (re)découvrir le film Hors Normes le samedi 27 novembre à 20h30 à l’Estaminet LE CINOCHE 23 Rue des Écoles Jean Baudin, 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux Cressely Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Magny-les-Hameaux, Yvelines Autres Lieu LE CINOCHE Adresse 23 Rue des Écoles Jean Baudin, 78114 Magny-les-Hameaux Ville Magny-les-Hameaux lieuville LE CINOCHE Magny-les-Hameaux