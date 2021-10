Paris Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers île de France, Paris Ciné Famille Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris Catégories d’évènement: île de France

Ciné Famille Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers, 20 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 20 novembre 2021

de 15h à 16h30

gratuit

Film “Les Habilleuses “année 2018 réalisateur Jean-Louis Mahé, Gill Sgambato. Six jeunes filles en DMA (Diplôme mode métiers des arts) au Lycée à Paris se confrontent à la réalité de la rue pour habiller les plus démunis. Spectacles -> Projection Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière Paris 75013

Contact :Centre Paris'Anim 01 45 88 46 68 capoternedespeupliers@ligueparis.org

