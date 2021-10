Paris Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers île de France, Paris Ciné Famille Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ciné Famille Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers, 11 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 11 décembre 2021

de 15h à 16h

gratuit

Film d’animation “Zibilla ou la vie zébrée. Zibbila ,jeune zèbre adoptée par des parents chevaux subit les moqueries dans sa nouvelle école quand on lui vole son doudou elle part à sa recherche et l’aventure commence !!!! Spectacles -> Projection Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière Paris 75013

7 : Maison Blanche (573m) 7 : Porte d’Italie (698m) 184 Poterne des Peupliers T3 Poterne des Peupliers

Contact :Centre Paris ‘Anim 01 45 88 46 68 capoternedespeupliers@ligueparis.org Spectacles -> Projection Cinéma;En famille;Enfants

Date complète :

2021-12-11T15:00:00+01:00_2021-12-11T16:00:00+01:00

.

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Adresse 1 rue Gouthière Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Paris