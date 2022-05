Ciné-Expo – Pissarro : Père de l’Impressionnisme

Ciné-Expo – Pissarro : Père de l’Impressionnisme, 15 mai 2022, . Ciné-Expo – Pissarro : Père de l’Impressionnisme

2022-05-15 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-15 EUR 9 9 Découvrez la soirée Ciné-Expo du cinéma de Buis. Une projection du documentaire Pissarro : Père de l’Impressionnisme pour mettre de la couleur dans votre dimanche. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville