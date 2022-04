CINE-EVEIL Mèze, 22 avril 2022, Mèze.

CINE-EVEIL Mèze

2022-04-22 – 2022-04-22

Mèze Hérault Mèze

Ciné-éveil en partenariat avec le RAM « Même les souris vont au paradis » de Jan Bubeniček et Denisa Grimmovà

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises.

spectacles@ville-meze.fr +33 4 99 04 02 05

