Nuit des musées Ciné et musique live dans le cadre de l’hommage à Germaine Dulac Complexe de loisirs Aubette 1928 Samedi 14 mai, 20h00, 22h00 Gratuit sans réservation

Inspiré des vers de Baudelaire, L’Invitation au voyage est un film emblématique des visions poétiques et modernistes de cette pionnière trop méconnue du cinéma.

Musique jouée et improvisée par le groupe Pinto : J. Lucas, C. Lemaire, C. Rieger, P. Barbieri et G. Nuss.

En partenariat avec MIRA, Cinémathèque régionale numérique

C’est dans un esprit d’avant-garde, prônant un art total au service de la vie et de la modernité que Theo Van Doesburg, Hans Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp réalisent en 1928 les décors du complexe de loisirs de l’Aubette. L’intégralité du premier étage est aujourd’hui restituée et classée au titre des Monuments historiques. En empruntant l’escalier au dessin géométrique, vous découvrirez le Ciné-dancing et son décor élémentariste, le Foyer-bar qui permettait de prendre un verre en suivant la projection et l’impressionnante Salle des Fêtes qui décline une stricte composition orthogonale.

Tram: Homme de fer / Parking: Kléber

http://www.musees.strasbourg.eu

Streetcar: Iron man / Parking lot: Kléber Free without reservation Saturday 14 May, 20:00, 22:00

It is in a spirit of vanguard, advocating a total art in the service(department) of life and of modernity that Theo Van Doesburg, grunts Jean Arp and Sophie Taeuber-Arp realise in 1928 the decorations(sets) of the complex of leisures of the Bus shelter. The entirety of the first floor is restored today and lists(classifies) in conformance with(for) Historic monuments. By taking the stairs in the geometric pattern, you will discover the Movies-dance hall and its élémentariste decoration(set), the Home(Foyer)-Bar which allowed to take a glass(have a drink) following projection and impressive Room of Parties(Holidays) which declines strict one orthogonal composition.

Cine y música en vivo en el marco del homenaje a Germaine Dulac Inspirado en los versos de Baudelaire, L’Invitation au voyage es una película emblemática de las visiones poéticas y modernistas de esta pionera demasiado poco conocida del cine. Música interpretada e improvisada por el grupo Pinto: J. Lucas, C. Lemaire, C. Rieger, P. Barbieri y G. Nuss. En colaboración con MIRA, Filmoteca Regional Digital

Gratis sin reserva Sábado 14 mayo, 20:00, 22:00

place Kléber, 67000 Strasbourg 67000 Strasbourg Grand Est