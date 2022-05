Ciné et musique live dans le cadre de l’hommage à Germaine Dulac Complexe de loisirs Aubette 1928 Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Ciné et musique live dans le cadre de l’hommage à Germaine Dulac Complexe de loisirs Aubette 1928, 14 mai 2022, Strasbourg. Ciné et musique live dans le cadre de l’hommage à Germaine Dulac

le samedi 14 mai à Complexe de loisirs Aubette 1928

Ciné et musique live dans le cadre de l’hommage à Germaine Dulac Inspiré des vers de Baudelaire, L’Invitation au voyage est un film emblématique des visions poétiques et modernistes de cette pionnière trop méconnue du cinéma. Musique jouée et improvisée par le groupe Pinto : J. Lucas, C. Lemaire, C. Rieger, P. Barbieri et G. Nuss. En partenariat avec MIRA, Cinémathèque régionale numérique

Gratuit sans réservation

Ciné et musique live dans le cadre de l’hommage à Germaine Dulac. Complexe de loisirs Aubette 1928 place Kléber, 67000 Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Complexe de loisirs Aubette 1928 Adresse place Kléber, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Complexe de loisirs Aubette 1928 Strasbourg Departement Bas-Rhin

Complexe de loisirs Aubette 1928 Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Ciné et musique live dans le cadre de l’hommage à Germaine Dulac Complexe de loisirs Aubette 1928 2022-05-14 was last modified: by Ciné et musique live dans le cadre de l’hommage à Germaine Dulac Complexe de loisirs Aubette 1928 Complexe de loisirs Aubette 1928 14 mai 2022 Complexe de loisirs Aubette 1928 Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin