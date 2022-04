Ciné et musique en plein air Arreau Arreau Catégories d’évènement: Arreau

Hautes-Pyrénées

Ciné et musique en plein air Arreau, 26 juillet 2022, Arreau. Ciné et musique en plein air centre village ARREAU Arreau

2022-07-26 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-26 00:00:00 00:00:00 centre village ARREAU

Arreau Hautes-Pyrénées Film : Le sens de la fête d’Eric Toledano et Olivier Nakache ( France 2017 – 1h 56 )

Max est traiteur depuis 30 ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd’hui c est 1 sublime mariage dans 1 château du 17ème, Max a tout coordonné mais la loi des séries va venir bouleverser 1 planning sur le fil ou chaque moment de bonheur de d’émotion risque de se transformer en désastre ou chaos …Des préparatifs jusqu’à l’aube , nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune : le sens de la fête. Grand moment d’humour, de tendreese et de comédie humaine. centre village ARREAU Arreau

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Arreau, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Arreau Adresse centre village ARREAU Ville Arreau lieuville centre village ARREAU Arreau Departement Hautes-Pyrénées

Arreau Arreau Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arreau/

Ciné et musique en plein air Arreau 2022-07-26 was last modified: by Ciné et musique en plein air Arreau Arreau 26 juillet 2022 Arreau Hautes-Pyrénées

Arreau Hautes-Pyrénées