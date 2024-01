Ciné et concert THEY SHOT THE PIANO PLAYER Esplanade Charles Spinasse Égletons, samedi 10 février 2024.

Ciné et concert THEY SHOT THE PIANO PLAYER Esplanade Charles Spinasse Égletons Corrèze

Concert proposé par Le Café des artistes avant la projection.

Film d’animation de Fernando Trueba et Javier Mariscal. Durée 1h43Un journaliste de musique new-yorkais mène l’enquête sur la disparition, en 1976, à la veille du coup d’état en Argentine, de Francisco Tenório Jr, pianiste brésilien virtuose. Tout en célébrant le jazz et la bossa nova, le film capture une période éphémère de liberté créatrice, à un tournant de l’histoire de l’Amérique Latine dans les années 60 et 70, juste avant que le continent ne soit englouti par des régimes totalitaires. Plein tarif 10,40€ ; Tarif réduit 9€ ; -14 ans 7€

Esplanade Charles Spinasse Cinéma l’Esplanade

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:00:00

fin : 2024-02-10



L’événement Ciné et concert THEY SHOT THE PIANO PLAYER Égletons a été mis à jour le 2024-01-25 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières