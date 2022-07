Ciné et concert – Nanouk l’Esquimau Arette, 10 juillet 2022, Arette.

Ciné et concert – Nanouk l’Esquimau

18 rue d’Escamet Espace PicNic Arette Pyrénées-Atlantiques Espace PicNic 18 rue d’Escamet

2022-07-10 – 2022-07-10

Espace PicNic 18 rue d’Escamet

Arette

Pyrénées-Atlantiques

Sortie de résidence. En partenariat avec Radio Oloron! Nanouk signifie « ours ». Le vrai nom de Nanouk est … Allakarialuk. Un film documentaire de 1922 au cœur de l’épopée Inuit et son univers singulier. Charles Fichaux compose la musique spécialement pour le film, à la recherche des sonorités, des rythmes et des mélodies, qui peuvent jouer en harmonie avec les émotions des images. Aussi improvisateur et fabricant d’instruments ..cloches en porcelaine, batterie arrangé, et autres objets sonores …

Buvette – Pizzas si le soleil est au RV

+33 6 75 92 49 50

PicNic

